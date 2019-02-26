الامن الكويتي يضبط فتاة نشرت مقاطع مخلة بالآداب

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 02:57 مساءً -
ضبطت إدارة شرطة الآداب بالتعاون مع إدارة المباحث الإلكترونية في الكويت، فتاة اشتهرت بنشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب.
وأستطاع قطاع البحث الجنائي في دولة الكويت من متابعة وضبط مواطنة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل نحو ثلاثة أسابيع مقاطع مخلة، وفقا لموقع “25 فبراير” الكويتي.
وأفاد مصدر أمني بحسب الموقع، إلى إحالة الفتاة إلى النيابة العامة، وتواجه أربعة تهم منها التحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المصدر، بأن رجال المباحث وعقب تداول المقاطع شكلوا فريق عمل من “الآداب” و”الإلكترونية”، وعبر تقنيات متقدمة تم التوصل إلى الفتاة.
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