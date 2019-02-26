محمد رمضان متهم بتقليد أحمد زكي في مسلسله الجديد «زلزال».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشر الفنان المصري محمد رمضان مجموعة صور حديثة له من كواليس مسلسله الجديد، والذي يحمل اسم “زلزال”، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

جمهور الفنان المصري لاحظوا ظهوره في الصور بلوك يشبه كثيرا اللوك الذي ظهر به الفنان الراحل أحمد زكي في فيلمه الشهير “كابوريا”، فيما اتهمه بالبعض بتعمد تقليد الفنان الراحل خاصة في قصة شعره المميزة.

ومسلسل “زلزال” من بطولة الفنان محمد رمضان، والفنانة حلا شيحة، والفنانة نسرين أمين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج شركة “سينرجي” لمالكها تامر مرسي.

ويعد هذا العمل هو العمل الأول للفنانة حلا شيحة بعد قرار عودتها للفن مرة أخرى، وتراجعها بعد سنوات طويلة من الاعتزال.

وكانت حلا شيحة قد اعتذرت في البداية عن مشاركة الفنان محمد رمضان بطولة مسلسله لرمضان 2019” زلزال”، إلا أنها بعد أقل من يومين على اعتذارها قررت العودة للعمل من جديد، دون توضيح سبب الانسحاب الأول أو حتى موقفها بعد التراجع عن قرار الاعتذار.