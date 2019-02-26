شكران مرتجى تعلن اعتزالها الظهور الإعلامي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة السورية شكران مرتجى جمهورها بإعلانها اعتزال الظهور الإعلامي خلال الفترة المقبلة.

شكران كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “إلى جميع الأصدقاء الغاليين من إعلاميين وصحافيين في الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، بكل محبة وود تعودنا عليهما معاً، أعتذر بشدة عن عدم إجراء أي لقاء أو ظهور لأسباب كثيرة، منها ظهوري بكثرة في الفترة الأخيرة، والتحدث عن كل مافي جعبتي فنياً وإنسانياً”.

وأضافت:” شكراً لمحبتكم وعملكم الذي أعرف يقيناً أن به نزداد تألقاً وأنه أحد عوامل نجاحنا وإنتشارنا، ولكن يجب أن نعمل لنتحدث عن أعمالنا وجديدنا، لذا أي جديد سيتم الإعلان عنه على صفحاتي الرسمية في شبكات التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تويتر”، وقناتي الخاصة على اليوتيوب”.

وتابعت: “وسيبقى التواصل بيننا قائماً، أرجو تفهم مطلبي بأنه ليس غروراً ولا تعالياً معاذ الله، ولكنه للأسباب السابقة حصراً. محبتي وإحترامي ولنا لقاءات بعد شهر رمضان المبارك بإذن الله، وكل التوفيق لجميع الزملاء والأعمال.. شكراً لكم.. ملاحظة: أي ظهور سيكون مسجلاً مسبقاً”.

وكانت شكران مرتجى قد كشفت مؤخرا تفاصيل زيجتها السرية من أحد النجوم السوريين بالوسط الفني، حيث أكدت، خلال استضافتها في برنامج “قصة حلم”، أن الزواج كان رسميا، لافتة إلى أنها أخفت هذا الخبر، احترامًا لظروف الطرف الآخر.

شكران أضافت أنها أيضا تُفضّل أن تكون حياتها الخاصة بعيدة عن الأضواء، مشيرة إلى أنها انفصلت عن زوجها بعد فترة قصيرة، حيث قالت: ” تزوجت، ولظروف شخصية كان مطلوبًا عدم الإعلان عن الزواج.. والزواج انتهى.. وأنا أخفيت خبر زواجي لأنني أؤمن أنا والطرف الآخر الذي تزوجته أن حياتنا الشخصية ملكنا فقط”.

ومن ناحية أخرى، نفت الفنانة السورية كل ما تردد بأن حادث السير الذي تعرّضت له مؤخرًا كان محاولة اغتيال مُدبّرة لها بسبب مطالبتها للرئيس السوري بشار الأسد بتحسين الأوضاع الاقتصادية، حيث نفت تماما صحة هذه الأنباء.