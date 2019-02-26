شكرا لقرائتكم خبر عن الهجانة السلطانية تقدم 4 عروض على المسرح المفتوح والان مع التفاصيل

الخليج 365- استعرضت الهجانة السلطانية للهجن 4 عروض على المسرح المفتوح بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تحت أصوات الموسيقى الخاصة بها، وسط تفاعل كبير من الحاضرين في مدرجات المسرح.

وبدأت باستعراض الموسيقى بالركوب على ظهور الإبل تؤديه الفرقة وتستعرض تشكيلات مختلفة بالإبل، وكذلك الاستعراض الدائري ويتكون من 7 نوق تدور بشكل دائري وسريع بقيادة فرد يتحكم بها بالحبال الطويلة، ويعد ذلك محاكاة لخيل السيرك المتعارف عليه، وكذلك الفن العازي الذي ينسب لفن الفخر والمدح، وأخيراً استعراض اللوحة الختامية، إذ تتجمع النوق في مكان واحد ثم قيام الجمل برفع لوحة شكر، وقيام جمل آخر برفع سلة باقة ورد باستخدام الفم للدلالة على انتهاء الاستعراضات.

وتواصل الهجانة السلطانية بقية العروض في الأيام القادمة على فترتين صباحية ومسائية حتى نهاية المهرجان.