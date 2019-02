متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أحمد وليد ثان مصري يحصل على الاوسكار لهذا العام

حصل مصري أخر على جائزة الاوسكار فى دورتة الـ 91 بعد حصول رامى مالك على الجائزة أمس وهو أحمد وليد منسق مؤثرات بصرية .

وأعلن أحمد وليد عبر حسابه بموقع فيسبوك أنه حصل على جائزة الأوسكار أمس الاثنين 25 فبراير، في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 91، وذلك عن فيلم Spider-Man: Into the Spider-Verse الذي فاز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل، وكتب أحمد وليد: "لم أتخيل يومًا أنني سأمتلك صفحة على IMDB، ولكن الأن أنا لدي هذا وليس فقط هذا فقد فزت بجائزة الأوسكار وهذا أكثر من حلم".

وتابع أحمد وليد وكتب: "شكرًا لجميع من في شركة ديزني الذين عملوا في هذا الفيلم انتم مدهشون، فهو مشروع ساحرًا مع أشخاص موهوبين، شكرا لكم جميعا على هذه التجربة العظيمة وانجاز مدى الحياة".

وانهالت تعليقات متابعية على مواقع التواصل الاجتماعى بالتهانى، ووصفوه بانه فخر العرب ومصر متمنين لة دوام النجاح والتوفيق.

وشارك "أحمد" في العديد من الأفلام الناجحة مثل فيلم Beauty and the Beast الذى طرح عام 2017، وفيلم Avengers: Infinity War الذى طرح عام 2018، وفيلم Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwal الذى طرح عام 2018 أيضا.

كما يشارك "أحمد" كـ منسق للمؤثرات البصرية للفيلم المنتظر Avengers: Endgame.

بدأ أحمد عمله فى شركة ديزنى منذ سبتمبر 2017 إلى الان، ويدرس فى جامعة Metropolitan بـ لندن، بالإضافة إلى وجود ملف تعريفى له على الموقع العالمى "imDb".