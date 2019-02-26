شكرا لقرائتكم وفاة الفنان المصري مصطفى الشامي بعد صراع مع المرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي الفنان المصري #مصطفى_الشامي اليوم السبت عن عمر يناهز الـ 74، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث تم نقله إلى المستشفى قبل أكثر من أسبوعين.

وأعلنت هبة بدر زوجة الفنان الراحل عن وفاة زوجها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدة أن زوجها ظل في غيبوبة لـ 15 يوما بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، بعد أن كان بالمستشفى الجوي التخصصي.

مصطفى الشامي من مواليد أغسطس عام 1944، وقدم خلال مسيرته الفنية أكثر من 180 عملا فنيا، حيث اعتاد المشاركة بأدوار صغيرة في أعماله التي قدمها.

الفنان الراحل بصحبة زوجته والفنان ياسر صادق

آخر ظهور للفنان الراحل جاء من خلال مسلسل "واكلينها والعة" في العام الماضي، كما شارك قبله بمسلسل "مأمون وشركاه" للفنان عادل إمام، ومن بين الأعمال التي قدمها مشاركته في مسلسل "أبو ضحكة جنان"، وكذلك مسلسلات "شيخ العرب همام" و "سكة الهلالي" و"للعدالة وجوه كثيرة".

وبكلمات مؤثرة نعت هبة بدر زوجها الراحل قائلة "عندما مات أبي وأمي لم أشعر باليتم.. لأنك عوضتني عنهم.. لكن اليوم يحترق قلبي وينزف دما على فراقك وأشعر باليتم.. الفنان القدير د.مصطفى الشامي في ذمة الله.. آه على وجع قلبي لفراقك.. الله يرحمك برحمته الواسعة".