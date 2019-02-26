دنيا سمير غانم تستضيف والديها بمسلسلها الجديد

اسماء السيد -
""الخليج 365"" من القاهرة: يظهر الفنانان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز كضيفين في المسلسل التليفزيوني الجديد "من اول نظرة" الذي تقوم ببطولته ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم بشهر رمضان المقبل.
ولقد اعتاد سمير ودلال مشاركة ابنتيهما في اعمالهما بين الحين والآخر. لكنهما هذه المرة سيكونان ضيفي شرف في حلقات العمل الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين.
يُذكر أن غاتم ستُقدِّم في تجربتها الجديدة ثلاث حكايات مختلفة مدة كل منها 10 حلقات بفريق عمل مختلف من الممثلين، فيما بدأت بتصوير العمل منذ بداية الشهر الجاري ليكون جاهزاً للعرض في حينه.
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