إسبانيا تُحاكم "شاكيرا" لتهرّبها الضريبي بـ14 شركة تمتلكها

تواجه المغنية العالمية شاكيرا، محاكمة قضائية أمام القضاء الإسباني، في 12 يوينو/حزيران المقبل، بتهمة التهرب الضريبي بمبلغ وصل لـ14.5 مليون يورو، وتم إخفاؤه عن طريق 14 شركة تتواجد في جزر كايمان وجزر فرجن وبنما ومناطق أخرى.

وستمثل المغنية الكولومبية أمام محكمة "Esplugues de Llobregat" في برشلونة بعد دعوى رفعت ضدها من المدعي العام بشأن ست عمليات في التهرب الضريبي.

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يذكر بأن المغنية ذات الأصول الكولومبية ترتبط بعلاقة منذ العام 2010 مع نجم المنتخب الإسباني ونادي برشلونة جيرارد بيكيه.

وأعلن الثنائي زواجهما في عام 2011، وتم فتح تحقيق في عام 2015 بشأن التهرب الضريبي للمغنية، حيث أعلنت مصلحة الضرائب بأن شاكيرا قامت بعمليات تهريب للأموال في 4 سنوات، على الرغم من قضائها معظم الوقت في إسبانيا.

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