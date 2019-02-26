شكرا لقرائتكم خبر عن فستان إيما ستون بالأوسكار احتاج 712 ساعة عمل وحمل 30 ألف قطعة كريستال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاعت النجمة العالمية إيما ستون أن تبهر العالم بإطلالتها الأنيقة الساحرة خلال حضورها حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 الذي أقيم مؤخرا على مسرح دولبي في هوليوود، وتحول فستانها الذي قام بتصميمه نيكولاس جيسكويير لدار أزياء " Louis Vuitton " لمحط تركيز قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة من شتي أنحاء العالم .

ولأن الفستان كان من أكثر الفساتين إثارة للجدل بالحفل نستعرض كواليس تصميمه و تنفيذه ، بدءا من رسمه على "الاسكتش " وصولا لتطريز التصميم ، وقد احتاج الفستان إلى 712 ساعة من العمل و 22 ساعة من التعديلات علي التصميم .

حمل فستان إيما ستون 30 ألف قطعة من كريستال سواروفسكي و 200 ألف فص ذهبي ، و 260 ألف قطعة من " الترتر " على شكل كمثرى .



ايما ستون



اسكتش الفستان



احدي مراحل تنفيذ التصميم



اسكتش الفستان بجانب التصميم الذي تم تنفيذه



الفستان بعد التنفيذ



تطريزات فستان إيما ستون