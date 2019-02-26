شكرا لقرائتكم خبر عن صور نادرة من 63 سنة.. تعلم فن الاتيكيت من شادية وعبد الحليم حافظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظل الفنانة الجميلة شادية "دلوعة السينما المصرية" خالدة بأعمالها الفنية التى مازالت عالقة فى أذهان المشاهدين وأيضا محبيها الذين يطلقون على أنفسهم "الشدياوية"، ومازالوا يكشفون عنها العديد من الحكايات والأسرار، وكان أخرها صورها النادرة مع العندليب عبد الحليم حافظ.



شادية والعندليب

الصور التى نشرتها مجلة الجيل فى عددها 215، يوم 6 فبراير 1956، تحمل عنوان "درس فى الاتيكيت"، حيث يظهر من خلال الموضوع هو تعليم درس عملى تمثيلى فى فن الاتيكيت بين الرجل والمرأة سواء زوجان أو محبان أو عاشقان أو حتى شقيقان.



فن الاتيكيت

فى إحدى الصور تجلس شادية فى سيارة، يتركها العندليب وينفث سيجارته بينما تهم هى بالنزول، لكن فن الاتيكيت يبرز الطريقة المثلى للتعامل مع الجنس الناعم، ففى صورة أخرى تبرز الصح يساعد حليم شادية للنزول من السيارة برفق، مصحوبة بتعليق: "الصح أن تساعد زوجتك أو الفتاة التى برفقتك على النزول من السيارة فى رفق".



اتيكيت صعود السلم

فى مشهد أخرى، يظهر حليم وشادية وهما يصعدان السلم، فى الصورة الأولى يظهر تقدم العندليب على شادية فى صعود السلم، لكن فن الاتيكيت يوصى بأنه من الخطأ صعود السلم أمام أى سيدة وإن كانت زوجتك.



شادية وحليم خلال تمثيل صعود السلم



مشهد تمثيلى بين شادية والعندليب

حليم وشادية

قبلة من حليم على يد شادية