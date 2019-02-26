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شكرا لقرائتكم خبر عن فارس كرم مهنئا نجوى كرم بعيد ميلادها: نتمنالك العمر الطويل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الفنانة نجوى كرم، بعيد ميلادها اليوم الثلاثاء، فهى من 26 فبراير 1966، وهنأها الفنان فارس كرم بتلك المناسبة موجها لها رسالة تهنئه عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر.
وكتب " كرم"، قائلا: " بنحتفل فيكى كل أيام السنة واليوم بالتحديد بنتمنالك العمر الطويل والصحة الدائمة ويظل صوتك يوزع فرح لأبعد محل بالدنيا عقبال 100 سنة".
وآخر أعمال النجمة اللبنانية نجوى كرم كليب "اللّيلة ليلتنا"، وطرحته منذ 3 شهور و حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة.
فارس كرم
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