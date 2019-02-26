شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز تنشر فيديو ما قبل حفل الأوسكار من داخل غرفتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت النجمة العالمية جنيفر لوبيز على صفحتها الشخصية على مواقع تبادل الصور والفيديوهات فيديو لها من داخل غرفتها وقت التجهيزات لحفل الأوسكار
ظهرت النجمة جنيفر لوبيز دون مكياج نهائياً وضم الفيديو مراحل استعداد جنيفر لوبيز وزوجها لحضور حفل الأوسكار الذى أقيم أمس وكتبت تعليق على الفيديو" "prep with my A teamأى الاستعدادات للأوسكار مع فريقى الذى ليس له مثيل.
يذكر أن ظهر على السجادة الحمراء أمس بحفل الأوسكار عدد هائل من النجوم العالمين، من أبرزهم سارا بولسون و لورا ديرن و ليدي جاجا وميليسا ماكرثي، كذالك برادلي كوبر وصديقته إيرينا شايك وعيبان ميران و جنيفر لوبيز و جنيفر هيدسون وغيرهم.
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