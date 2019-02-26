شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خروجها من النيابة نشرت صورها ع البحر..رانيا يوسف تظهر بـ"شورت" أخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات قليلة من الاستماع لأقوالها فى النيابة، على خلفية الفيديوهات الإباحية، نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورا لها مرتدية "شورت" أخضر، على احد الشواطئ.

وأرفقت رانيا، مع الصور حكمة، جاء نصها: "لقد وجدت أنه إذا كنت تحب الحياة، فإن الحياة سوف تعيدك".



رانيا يوسف



الفنانة رانيا يوسف

كانت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، استمعت اليوم لأقوال الفنانة رانيا يوسف، حول البلاغ المقدم من جانبها ضد شخص مجهول، قام بنشر أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنها هى من تظهر خلال الفيديو.



هوت شورت رانيا

جاء فى البلاغ، أن الفنانة رانيا يوسف فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة واليوتيوب، يحتوى على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هى على خلاف الحقيقة.



رانيا يوسف

وتابع البلاغ الذى حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه فى عرضها.