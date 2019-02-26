شكرا لقرائتكم خبر عن مدين يتعاون مع صابر الرباعى فى أغنيتين بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل المطرب صابر الرباعى على التحضير لألبومه الغنائى الجديد، بعد نجاح كليب "أين أذهب"، حيث بدأ فى تسجيل أغنيات الألبوم الذى يتعاون فيه مع الملحن مدين فى أغنيتين جديدتين.

وقال الملحن مدين، لـ"الخليج 365"، إن صابر سيأتى الأيام المقبلة إلى القاهرة من أجل تسجيل الأغنيتين، وأنا سعيد جدا للتعاون معه لأنه مطرب كبير وصوت متميز ولديه إحساس رائع.

من ناحية أخرى يتعاون الملحن مدين فى ألبوم أصالة بأغنية أيضا من كلمات عبد الرحمن محمد وتوزيع أحمد إبراهيم، وتعتبر حدوتة درامية تقدمها بشكل جديد، كما أنه يشارك فى ألبوم تامرعاشور الذى يحمل اسم "أيام" فى أغنيتين الأولى تحمل اسم "أنت حبيبى" من كلمات محمد عاطف وتوزيع نابلسى، وتنتمى إلى أغانى الحب والثانية تحمل اسم "خلصانة بالحكاية" من كلمات هشام صادق وتوزيع نابلسى وتنتمى إلى الأغانى الدرامية.

يذكر أن مدين قدم عددا من الألحان مع نجوم مصر والوطن العربى منهم الهضبة عمرو دياب وإليسا ومحمد حماقى وأصالة وساموزين وغيرهم من المطربين.