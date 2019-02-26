شكرا لقرائتكم خبر عن عندها 146 مليون متابع.. أريانا جراندى تتفوق على سيلينا جوميز على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت المطربة الشابة أريانا جراندى رقماً قياسياً جديداً، فبعد النجاح الهائل الذى حققه ألبومها الخامس Thank U, Next، اعتلت أريانا الآن قائمة أكثر النساء متابعة على الانستجرام.



أريانا جراندى وسيلينا جوميز

المغنية البالغة من العمر 25 عاماُ، أصبح حسابها الرسمى الآن الأكثر متابعة على الإنستجرام ، حشدت 146 مليون و311 ألف متابع، بعدما أطاحت بالمغنية سيلينا جوميز من على القمة التى كان لديها 146 مليون و 274 ألف و798 متابع، بفارق 36 ألف و 669 متابع عنها، لتصبح أريانا صاحبة أكثر الحسابات متابعة لأنثى على انستجرام، وفقاً لموقع Billboard.



اريانا جراندى على الإنستجرام

وكلاهما لا يزال يتبع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو الذى لديه 155مليون و894 ألف متابعاً ، كأكثر شخص يتم متابعته على إنستجرام، والذى تفوق على سيلينا فى أكتوبر الماضى.



سيلينا جوميز على الإنستجرام

وقد جمعت أريانا أكثر من 13 مليون متابعة خلال الأشهر الأربعة الماضية وحدها، مما ساعدها على القضاء على التصدر والإطاحة بسيلينا، وتعد أريانا نشطة للغاية على حسابها على الإنستجرام، حيث نشرت اثنين من المشاركات وستة قصص على حسابها خلال 24 ساعة الماضية فقط، بينما كانت سيلينا أقل مشاركة منها.

وكان فيديو كليب أريانا الجديد، "7Rings"، قد حقق نسبة مشاهدة قياسية فى فترة زمنية لا تتعدى شهراً واحداً منذ عرضه، بلغت 206 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.