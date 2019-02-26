شكرا لقرائتكم خبر عن بحضن وبوسة بعد الأوسكار .. مادونا تنهى خلافاتها مع ليدى جاجا .. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت ليدى جاجا ومادونا خصامهما الذى دام لمدة 8 سنوات، بصورة وحضن ودى، عقب حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوى رقم 91.

ونشرت مادونا، ملكة البوب، صورة تجمعها بجاجا بعد حصولها على جائزة الأوسكار أمس، لأفضل أغنية أصلية "Shallow”، التى جاءت ضمن أحداث فيلم A star is born، وعلقت مادونا عليها قائلة "لا تعبث مع الفتيات الإيطاليات".

وحرصت مادونا على تهنئة جاجا، حيث التقطت عدسات الكاميرات لقطات يضموا بعضهم البعض فى ود، بعد انتهاء حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وكانا المغنيتان على خلاف منذ أن أشار النقاد أن أغنية ليدى جاجا Born This Way، تشبه إلى حد كبير ومستوحاة من أغنية مادونا Express Yourself و أغنية Material Girl agreed.

وساءت الأمور بينهم أكثر، عندما علقت ليدى جاجا عام 2016 على تلك المقارنة بانها سخيفة، قائلة "أنا ومادونا مختلفان للغاية، لن أجرى هذه المقارنة على الإطلاق، لا أقصد عدم احترام مادونا، إنها من أكبر نجوم البوب في كل العصور، لكنني ألعب على الكثير من ألالات، و أكتب كل أغانيا الخاصة، أقضى ساعات وساعات يوميًا فى الاستوديو، أنا منتجة وكاتبة، ما أفعله مختلف، وأنا ونجمة البوب مختلفان للغاية".

وردت عليها مادونا بعد ذلك برسم ساخر meme، مصاحب بنص :"لا أستطيع سماعك لأننى مشغولة بكونى رائعة"، مثلما جاء على موقع canoe.com.





لكن النجمتين بدتا وكأنهما صديقتان قديمتان، ليس بينهما أى ضغون أمس، حيث تلقت جاجا دعوة لحضور الحفل الحصرى الذى تقيمه مادونا وجاى أوسيارى بعد توزيع جوائز الأوسكار في لوس أنجلوس، وبدا الثنائى على وفاق تام، يلتقطان الصور معاً، ونشر حساب مجلة Time على الإنستجرام، بجانب مادونا، الصور التى تجمعهما سوياً، والتى لاقت اعجاب العديد من المتابعين الذين احتفلوا بانتهاء الخلافات بينهما.