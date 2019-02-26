رانيا يوسف في أحدث جلسة تصوير على البحر بالهوت شورت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت "رانيا" خلال الصور بإطلالة جذابة ومرتدية ملابس صيفية وهوت شورت أخضر، ونالت الصور إعجاب الجمهور. يُذكر أن رانيا يوسف تشارك في السباق الدرامي لرمضان المقبل بمسلسل "وبينا معاد"، ويشاركها البطولة غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، محمد جمعة، كريم قاسم، خالد أنور، ومن تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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