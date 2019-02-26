كندة علوش تكشف عن معاناتها مع الأمومة بصورة "مخيفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشفت الفنانة كندة علوش عن معاناتها مع الأمومة بصورة لها مع طفلتها الأولي "حياة" من زوجها الفنان عمرو يوسف، عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".

وأظهرت الصورة إرهاقًا على وجه كندة، ومع ذلك عبرت عن حبها تلك المرحلة واللحظات التي تعيشها بجانب ابنتها. وعلقت "عيون حزينة وقلب سعيد أعرف أن الصورة مخيفة لكنني أحبها".

يُذكر أن آخر الأفلام التي شاركت فيها كندة، هو فيلم "الأصليين" تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وتم عرضه في 2017، كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "واكلينها والعة".

