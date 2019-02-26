في بيان رسمي| أمير طعيمة يعتذر لجماهير النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

اعتذر الشاعر أمير طعيمة لجمهور النادي الأهلي في بيان رسمي له كشف عنه عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب "طعيمة "قائلا: "انتهيت، مساء أمس، بعمل محاضر للمجموعة الأولى من الأشخاص اللي سبوني، وقذفوني أنا وأهلي وأسرتي، على أن تتبع بمحاضر لمجموعات أخرى في الأيام القادمة حيث يتيح لي القانون تقديم البلاغات خلال ٩٠ يومًا من تاريخ الواقعة، وإن شاء الله مش هزهق وهتخذ الإجراءات القانونية ضد أكبر عدد أقدر عليه، لأن للأسف التعليقات كانت من آلاف".

وتابع: "اللي سبوني أبشروا: وفقا للمادة ٣٠٨ من قانون العقوبات الحكم يكون بالحبس والغرامة معا" على ألا يقل الحبس عن ٦ أشهر ولا يزيد عن ٣ سنوات"، ده غير عقوبات أخرى للتشهير والتهديد وغيره".

مضيفا: "دي مقدمة مهمة عشان أفصل بين اللي سبوني وباقي جماهير الأهلي المحترمة اللي بوجه لهم الجزء القادم من هذا البيان:

أما بعد، ده اعتذار واضح وصريح وبدون أي تكبر عن جملة إني حاليا ما بكرهش قد الأهلي وجمهوره، وهي جملة غير مبررة، وبالرغم من إني بدأت البوست باحترامي لكيان الأهلي ونهيته بإني باحترم المشجعين المحترمين، إلا أن الجملة دي خطأ وما كان يجب أن أقولها وإن كان الله يعلم نيتي إني طبعا كنت بقصد المجموعة اللي سبتني فقط، المتجاوزين وإن كانوا بالآلاف لا يمثلون نقطة في بحر الملايين من مشجعي النادي الأهلي المحترمين واللي منهم أصدقاء وأهل ومحبيون".

وأشار: "لم أكن لأحقق ما حققته في مجالي بدون تشجعيهم وأرجو تعذروني لانفعالي وعدم اختياري كلماتي في هذه الجملة تحت ضغط حملة شرسة ومسعورة طالت أمي وأبي المتوفى وحتي أهل بيتي لمجرد إعلاني عن أعمال فنية بعيدة كل البعد عن الرياضة لم تكن على هوى الفئة المتجاوزة".

وأضاف: "وبجانب الاعتذار بشكر كل جماهير الأهلي اللي دعموني وتفهموا إني بقصد فئة معينة حتى لو أسأت التعبير".

ونوه: "بعتذر أيضا إني أعلنت عن ندمي لكتابة أغنية نادي المبادئ لمجرد شعوري أن هذه الفئة تستمتع بأغنية من كلماتي وأغفلت تحت الضغط النفسي والعصبي أنهم لا يمثلون هذا الكيان الكبير والأغلبية المحترمة اللي عمرها ما تجاوزت في حقي، ولا أتكبر مرة أخري إني أعتذر عن هذا الخطأ الساذج اللي المفروض مكنتش أقع فيه تحت أي ظرف".

وتابع: "أرجو أن تتقبلوا اعتذاري واحترامي وآسف لو جرحت حد بدون قصد وسيظل النادي الأهلي كيانا كبيرا وله مني كل الاحترام والتقدير".

واختتم: "في النهاية والجزء ده برضه مخصص للجماهير الأغلبية الكاسحة المحترمين، لمن لم يتابع هضطر إني أرفق عينة بسيطة من التعليقات المسيئة عشان تتفهموا ليه رفعت وهرفع قضايا علي فئة بتسيء للمجتمع بأسره و للإنسانية ولو كانوا سبوني أنا فقط لربما سامحتهم ولكن للأسف تجاوزوا كل معايير الأخلاق والإنسانية والهدف من البلاغات تنقية المجتمع من مثل هؤلاء وآسف على الألفاظ اللي هتقروها".

يُذكر أن أمير طعيمة نشر على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" منشور يعلن به عن ندمه لكتابة أغنية للنادي الأهلي، بعدها تعرض لهجوم من جمهور النادي.