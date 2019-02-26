شاهد: الفنانة منة شلبي: هاجموني كثيرًا بسبب والدتي رغم أنها راقصة محترمة.. وزيادة وزني عرضتني لهذه...

عبَّرت الفنانة المصرية، منة شلبي، عن فخرها بوالدتها زيزي مصطفى، لأنها “كانت من الراقصات المحترمات”، وكشفت عن مشاكل كبيرة في حياتها وعلاقتها بزيادة وزنها.

وقالت “شلبي”، خلال لقاء تليفزيوني مع برنامج “رأي عام” المذاع عبر قناة “Ten”: “أنا فخورة إن أُمِّي من الراقصات الراقيات، وليس لديها شيء مبتذل”.

وأضاف: “أنا باحترمها -أمها- وبحبها جدًّا، وأي حاجة كويسة في شخصيتي وحياتي هيَّ كانت سبب فيها، لأنها مَن ربَّتني”.

وكشفت “شلبي” أن وزنها الزائد في الماضي سبب لها كذلك مشكلات وتنمُّر أكثر من عمل والدتها، لافتةً إلى أن الشخص المتنمر هو مَن يحتاج إلى العلاج وليس ضحية التنمُّر.