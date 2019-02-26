بالفيديو: بلقيس ترد على سؤال ليش ماتتكلمين يمني ؟!

تعيش بلقيس فتحي حياتها ما بين الحفلات الغنائية الناجحة وبين استعدادها لعمل غنائي جديد خلال الفترة المقبلة، وهي تتحضّر لحفل غنائي قوي يجمعها بوالدها الموسيقار أحمد فتحي في دولة الكويت يوم 4 أبريل المقبل في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.

وبعد تعرّضها للكثير من التساؤلات من قبل جمهورها في بلدها اليمن عن عدم حديثها باللهجة اليمنية لأنها لهجة بلدها وبلد والدها، قررت بلقيس أن تردّ على تساؤلات جمهورها، وأوضحت أنها حاولت قبل مرة نشر إحدى التدوينات عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وكانت باللهجة اليمنية وقتها لم يدرك الجمهور تدوينتها سوى الجمهور اليمني، وبرّرت عدم حديثها باللهجة اليمنية كثيراً وهو أن في اليمن الكثير من اللهجات المختلفة، مشيرةً إلى أن أهل مدينة صنعاء تختلف لهجتهم عن أهل عدن، كذلك أهل الحديدة، وهناك بعض اللهجات اليمنية التي لا تعلم عنها شيئا أيضاً ولا تتقن نطقها.