بالفيديو: عريب حمدان تكشف سر العدواة بينها وبين مي سليم وشقيقتها

كشفت الفنانة الأردنية عريب حمدان، العلاقة التي تجمع بينها وبين ميس حمدان ومي سليم، وسر اختلاف لقب عائلة الأخيرة. وقالت خلال لقائها في برنامج “ذا بلان”، والمذاع عبر فضائية “تلفزيون الكويت”: “صلة القرابة التي تجمع بينها وبين ميس ومي، هما ابنة عمها الشقيق، ولكن بينهما مشاكل وانقطاع لصلة الرحم”.

وأضافت: “العدواة بدأت من وقت وجود والديهما ونشأت بينهما خلافات ومن وقتها وظلت القطيعة بينهما”.

وأكدت أنها بادرت بعمل متابعة لمي على “إنستجرام”، ولكنها لم تردها كما وجهت لها رسالة على الخاص، وشاهدتها ولم ترد عليها.

رفضت عريب خلال الحلقة عرض المذيع بإعطائها رقمها، ووجهت لهما رسالة على الهواء أكدت لهما أنها مشتاقة لهما وتسلم عليهما وأنهما سيظلان بنات عمها وشقيقهما حيدر.

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