شاهد.. كندة علوش من دون مكياج

الفنانة كندة علوش

كتبت - إيمان محمد

شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بصورة جديدة لها من دون مكياج، ظهرت خلالها بإرهاق شديد على ملامح وجهها، وذلك عبر

حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "علوش" على الصورة قائلة:

"عيون حزينة وقلب سعيد، أعرف أن الصورة مخيفة، لكننى أحبها"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين لها ولزوجها الفنان عمرو يوسف دوام السعادة والنجاح في حياتهما الفنية والشخصية.