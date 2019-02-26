شاهد.. كندة علوش من دون مكياج

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الفنانة كندة علوشكتبت - إيمان محمد
شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بصورة جديدة لها من دون مكياج، ظهرت خلالها بإرهاق شديد على ملامح وجهها، وذلك عبرحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلقت "علوش" على الصورة قائلة:
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