في عيد ميلاد شمس الأغنية العربية.. أبرز المحطات في حياة نجوى كرم

يصادف اليوم الثلاثاء عيد ميلاد المطربة نجوي كرم، التي تميزت بصوتها الجبلي وأصبحت في مكانة خاصة لدى جمهورها، وعلى الرغم من أنها بدأت حياتها كمدرسة إلا أنها انطلقت في الغناء في فترة الثمانينات وأستطاعت أن تحقق نجاحًا مبهرًا بأغانيها المختلفة والمميزة.
وحازت نجوى على لقب "شمس الأغنية اللبنانية" كونها أكثر الفنانات اللاتي لديهم شعبية جماهيرية في الوطن العربي، والمعروف أنها تغني باللهجة اللبنانية فقط ،عكس باقي المطربين اللبنانين الذي اتجهوا للغناء باللهجة الخليجية والمصرية.
وتستعرض "بوابة الوفد" لمتابعيها أبرز المحطات في حياة نجوىكرم الفنية:
تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي.
في عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية.
أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحا كبيرًا، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة.
وأشتهرت "شمس الأغنية اللبنانية" بغناء المواويل بجميع أنواعها.
ومن اهم اغانيها :" لو بس تعرف
تتميز بأختيارها المناسب لما ترديته سواء في حفلاتها الغنائية أو ظهورها في أي برامج تليفزيونية.
في عام 2000 وبعد طرح الألبوم لها عيون قلبي أعلنت عن زواجها من متعهد الحفلات «يوسف حرب» بشكل مفاجىء وهو الزواج الذي شكل زوبعة في الوسطين الفني والعائلي بسبب رفض العائلة لهذا الزواج بسبب الفوارق الدينية والعمرية بينهما.
«يوسف حرب» كان متزوجاً ولديه ثلاث أطفال لكن هذا لم يمنعهما من الزواج حيث وقفت في وجه كل من عارض هذا الزواج لكنه رغم ذلك انتهى زواجهما بالطلاق بعد سنتين بسبب كثرة المشاكل بين عائلتها وزوجها.
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