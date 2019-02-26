في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن سلوى خطاب

الفنانة سلوى خطاب

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة الكبيرة، سلوى خطاب، التي وضعت نفسها في فترة قصيرة ضمن أهم النجوم على الساحة الفنية، حيث جعلت لنفسها منهجا مميزا فى اختيارها لأعمالها السينمائية، إضافة لحرصها الشديد على عدم خوض تجارب فنية غير محسوبة، وهو ما جعلها تتقدم إلى الصفوف الأولى بسرعة الصاروخ.

تستعرض "بوابة الوفد" لقرائها أهم المحطات في حياتها الفنية:

- ولدت في مدينة القاهرة 26 فبراير عام 1964

- تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1978

- ثم بدأت مسيرتها الفنية بعد ترشيح المخرج، هنري بركات، لها للمشاركة في فيلم "عشاق تحت العشرين"، لكن نقلتها الكبرى جاءت مع مشاركتها في مسلسل "هند والدكتور نعمان"، ومنذ ذلك الوقت عملت سلوى خطاب

بين السينما والتلفزيون

- تزوجت من المخرج أسامة فوزي ولم يستمر أكثر من 3 سنوات وانتهت الزيجة بالطلاق

- من أعمالها السينمائية: "شوادر، دسوقي أفندي في المصيف، عفاريت الأسفلت، الرجل الشرش، الساحر، فتاة المصنع، أحلام مسروقة، الساحر، باب الوداع، أيام صعبة، يا تهدي يا تعدي".

ومن أعمالها التلفزيونية: "رأفت الهجان، الضوء الشارد، حديث الصباح والمساء، البيوت أسرار، اللي اختشوا ماتوا، سجن النسا، نيران صديقة، أزي الصحة، نيلي وشريهان، أزمة نسب، سك على أخواتك".