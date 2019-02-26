شاهد.. ماريا كاري تتصدر تريندات السوشيال ميديا بسبب صورة

تصدرت الفنانة العالمية ماريا كاري، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد تداول العديد من النشطاء أخبار حول خضوعها لعملية تكميم معدة.
وكانت ظهرت كاري في أحدث إطلالةلها برشاقة بدت على جسمها خلال حفلها الأخير، الذي أقامته الخميس الماضي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل
وعلقت كاري على الصورة قائلة: "حفل عودة الفراشة الليلة في قصر القيصر.. لا أستطيع الانتظار أكثر لرؤيتكم في آخر عرض من هذه الدّورة.. حفلي المقبل سيكون مع انطلاقة جولتي العالمية Caution World Tour".
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