توقف تصوير مسلسل "طلقة حظ" بسبب وفاة والدة مصطفى خاطر

توقف تصوير مسلسل «طلقة حظ»، بعد انتهاء الأسبوع الثالث من انطلاقه، حيث كان يعكف أبطال العمل على تصوير المشاهد الخارجية له، إلا أن وفاة والدة الفنان مصطفى خاطر؛ هو ما جعل المخرج أحمد خالد أمين يعلن إيقاف التصوير، خاصة أن كل المشاهد التي من المفترض أن يتم تصويرها تخص الدور الذي يقدمه مصطفى خاطر بالمسلسل.

ولم يعلم أبطال المسلسل حتى الآن موعد عودة التصوير، خاصة أن الحالة النفسية لمصطفى خاطر سيئة للغاية؛ نظرًا لتعلقه الشديد بوالدته، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد، بعد صراع مع المرض.

«طلقة حظ» يشارك في بطولته آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، ياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ، حسني شتا، ومحمود فارس.