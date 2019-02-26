بالفيديو: الرد الأول لأنغام على خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم

بعد انتشار خبر زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، لأول مرة ترد الفنانة المصرية أنغام على هذه الأخبار، لتكشف للجميع صحته.

كانت أنغام تزور دولة الكويت مؤخرًا للمشاركة في فعاليات مهرجان هلا فبراير الغنائي، وقدمت إحدى السهرات الخاصة به، والتي شهدت حضور عدد كبير من الجمهور.

وبعد انتهاء الحفل، أجرى برنامج mbc trending لقاء مع أنغام، وسألها بشكل رسمي عن خبر زواجها من الموزع أحمد إبراهيم، لتجيب عليه «الله يبارك فيك»، وتنهي اللقاء معه بعدها مباشرة.

يذكر أن خبر زواج الفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم انتشر يوم الإثنين 18 فبراير الجاري، وهو ما كان بمثابة المفاجأة بالنسبة لهما، فهي لم تعلن عن زواجها، وفوجئ جمهورها بالأمر، وهذا ما طرح تساؤلات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب تكتمها على خبر زواجها والإفصاح عنه حاليًا!.

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