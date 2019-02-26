عشر تهم جنسية موجّهة ضدّ آر كيلي

متابعة بتجــــــــــــــرد: أشارت بعض الوسائل الاعلامية الغربية الى أن اتهامات جنائية بالاعتداء الجنسي وُجّهت ضدّ المغني الأميركي آر كيلي، وفق ما ذكرت صحيفة Chicago Sun Times.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن سجلات قضائية أن المغني تلقّى 10 تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي في مقاطعة كوك.