فاليري أبو شقرا قريبًا إلى السينما.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن المنتج صادق الصباح عن مشروع سينمائي جديد، ستكون بطلته ملكو جمال لبنان السابقة والممثلة فاليري أبو شقرا بعد أن لعبت دور البطولة في مسلسل “ما فيي” الذي يعرض حالياً على شاشة mtv.
ويبدو أن صادق الصباح، يخطط لإبراز فاليري سينمائياً، حيث أشار إلى مشروع فيلم سينمائي معها بعدما لمس تقدّمها السريع من خلال تغريدة كتب فيها: “فاليري أبو شقرا الليلة بـ “ديو المشاهير” تستحق التهنئة، إطلالة مبهرة مميزة، نجمة مسرح ودراما وقريباً سينما إن شاء الله. مبروك تقدمك السريع فاليري”.
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