كارمن سليمان من دون زوجها لأول مرة

Feb 26, 2019
تستعد الفنانة كارمن سليمان لطرح أغنية جديدة أول آذار المقبل.
الاغنية مختلفة وكلامها غريب وهي من كلمات محمد فتحي، الحان طارق شمس، توزيع اسامة سامي وميكس ماهر صلاح.
كارمن متفائلة جداً بالأغنية الجديدة حيث يعتبر هذا العمل هو الأول لها من دون التعامل مع زوجها الملحن مصطفى جاد.
ولكن كارمن تحضر لأغنية جديدة ايضاً مع زوجها مصطفى جاد من الحانه ومن كلمات سامي علي وستصورها على طريقة الفيديو الكليب.
كارمن منشغلة بالعديد من الأعمال منها اغنية خليجية وألبوم جديد سيبصر النور في الصيف.
نذكر ان كارمن صورت حلقة من برنامج “كاربول كاريوكي بالعربي” بموسمه الثاني على ان تعرض قريباً.
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