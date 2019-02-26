فهرية أفغان تستعدُّ لوضع طفلها الشّهر المُقبل.. وتكشفُ عن مكان ولادتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدتْ عدسات المصوّرين في تركيا، النجمة فهرية أفغان، وزوجها بوراك أوزجفيت، خلال خروجهما من أحد المستشفيات، وبحسب تصريحهما للصّحافيين؛ فإنّ فهرية كانت بزيارة روتينية، من أجل الإطمئنان على صحّتها، وعلى جنينها.

وحول ما إذا كانت تنوي الإنجاب داخل تركيا، أو خارجها، أجابتْ أفغان الحامل بالشّهر الثّامن، إنّها وزوجها قررا أنْ تكون الولادة داخل تركيا.

وكانت أفغان قد تعرّضتْ مؤخرًا لمشكلة صحية بسيطة، اضطرتْ بسببها للمكوث فترة داخل المستشفى.

وظهرتْ فهرية بإطلالة عملية، مُرتدية بلوزة سوداء، وبنطلون من نفس اللّون، ونسّقتْ فوقهما "جاكيت" طويلاً باللّون الأسود أيضًا، وانتعلتْ حذاءً رياضيًا أبيض اللّون، فيما ظهر بوراك بإطلالة كاجوال، مُمسكًا بيدها.

وعلى الصعيد الفنيّ، يستعدّ الفنان التركيّ، بوراك أوزحفيت لتصوير مشاهده في مسلسله الجديد "قيامة عثمان"، والذي يعُتبر جزءًا جديدًا من المسلسل الشّهير "قيامة أرطغرل"، ومن أجل هذا الدّور، قام اوزجفيت بإطالة شعره.

ومن ناحيتها، تحاول أفغان التّفرّغ من أجل طفلها الأوّل، وكانت قد ابتعدتْ عن الفنّ، ورفضتْ العديد من الأدوار منذ بداية الحمل، من أجل الاعتناء بصحّتها وطفلها، كما رفضتْ العديد من العروض الإعلانية، والتي وصلتْ قيمتها للملايين مؤخرًا، مُعلنة رغبتها بإبعاد طفلها عن الأضواء، والصّحافة.