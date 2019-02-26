أنغام تعلّقُ على تسريب رسالتها الغرامية لزوجها أحمد إبراهيم.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علّقتْ الفنانة المصرية، أنغام، على تسريب الرّسالة الغرامية، التي أرسلتها لزوجها الموزّع، أحمد إبراهيم، بمناسبه عيد ميلاده، موضّحة، أنّ هذه هي المرّة الأولى، التي تكون فيها سعيدة لتسريب شيء خاصّ بحياتها.

وكان "فوشيا"، قد انفرد بنشر رسالة أنغام لزوجها الموزّع، أحمد إبراهيم، بخطّ يدها، في عيد ميلاده، قبل أنْ يتمّ تداولها على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

ونشرتْ أنغام صورة هذه الرّسالة، عبر حسابها على "إنستغرام"، معلّقة: "لأول مرة أكون سعيدة إن في حد سمح لنفسه يسرق شيئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصة أعبر مرة تانية عن حبي واحترامي لجوزي وعلناً وبالمرة أكتب الكلام مرة تانية بخط حلو عشان أنا خطي وحش أوي".

وتابعتْ: "واليوم ده كان من أحلى أيام حياتي يوم عيد ميلادك يا أحمد ٢/٩ وفي نفس اليوم استلمنا ماستر ألبومي الجديد حالة خاصة جدًا".

وأضافتْ: "كل سنة وانت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد وكل سنه وأنت سندي أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله (بحبك أنغام) وشكرًا مرة تانية للحرامي".

ويقول نصّ الرّسالة، التي كتبتها أنغام بخطّ يدها: "كل سنة وأنت غالي وكبير وحبيب وأقرب الناس لقلبي وحب عمري يا أحمد".

وأضافتْ: "كل سنة وأنت سندي، أول عيد ميلاد مع بعض ومش آخر بإذن الله.. بحبك إمضاء أنغام".

وكان موقع "فوشيا"، قد انفرد بكواليس زواج أنغام السّرّيّ، من أحمد إبراهيم، الذي تعاون معها في 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، "حالة خاصة جدًا".

وكشفتْ المصادر لـ"فوشيا" في وقت سابق، أنّ الموزّع أحمد إبراهيم، يصغُر أنغام، بما يقرب 10 أعوام، وأنّ الزّواج تمّ على نطاق ضيّق بحضور أسرتها فقط.