أبو بكر يطلُّ على جمهوره في "ليلة في حب أبو أصيل" بحضور النّجوم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضمن الحراك الفنيّ، الذي تشهده العاصمة الرّياض، وفي إطار ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، في المملكة العربية السعودية، تركي أل الشيخ، يقام مساء الخميس المقبل، حفلًا تكريمًا للفنان الراحل أبوبكر سالم بلفقيه، من تنظيم وإشراف شركة روتانا.

ويحمل الحفل عنوان :"ليلة في حب أبو أصيل"، وذلك تقديرًا لمكانة الرّاحل، وما قدّمه أبو بكر سالم بلفقيه من فنّ أصيل، وخدمته الأغنية العربية عامة، والخليجية بشكل خاصّ، طوال ستة عقود.

وسيطلّ أبوبكر في الحفل على محبّيه، من خلال تقنية "الهولوغرام"، التي تُعدّ من التقنيات الاحترافية الرّائدة، حيث ستعيد أبوبكر إلى خشبة المسرح مجددًا.

وسيقام الحفل، في "مركز الملك فهد الثقافي" بالرياض، بحضور العديد من الشخصيات البارزة، رفيعة المستوى، ونخبة من نجوم الفنّ في العالم العربيّ، بينهم المطربون :عبادي الجوهر، عبدالرب إدريس، عبدالله الرويشد، عبدالمجيد عبدالله، رابح صقر، نبيل شعيل، راشد الماجد، ماجد المهندس، أحمد فتحي، أصيل أبوبكر، علي بن محمد، مطرف المطرف، فؤاد عبدالواحد، والعديد من محبّي الرّاحل، من أهل الموسيقى، والإعلام والأدب، والفكر والمجتمع، والدّعوة عامة.

وكان آخر تكريم حظي به الرّاحل في مناسبة "اليوم الوطني السعودي 87" عام 2017، وعندها تمّ تكريمه بوصفه أحد رموز الغناء الوطنيّ، ضمن الاحتفالية التي ضمّتْ الى جانبه، مجموعة من نجوم الفنّ السعوديّ، والخليجيّ، ويومها غرّد أبوبكر "يا بلادي وأصلي"، تلك الأغنية الوطنية الشّهيرة، التي صدح بها صوته، في نهاية السبعينات.