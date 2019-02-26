مايكل جاكسون يتصدر مؤشر البحث "جوجل".. تعرف على السبب

كتبت - إيمان محمد

تصدر الفنان مايكل جاكسون تريندات مؤشر البحث العالمي "جوجل"، وذلك بعد إعلان ورثة المطرب والنجم الأمريكي، أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدى أمام القنوات والأفراد الذين يتهمون ملك البوب الراحل بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

كما ظهرت فضائح جديدة مدويه تؤكد تخص ملك البوب الراحل، وكان أخرها

أن زعم كونراد موراي، طبيب مايكل جاكسون، أن المطرب العالمي تعرض للاغتصاب في مرحلة الطفولة، وفي كتاب الطبيب الجديد” تفاصيل قاتمة عارية من حياة ملك البوب”، يقول الطبيب إن مايكل أخبره بأنه "ضحية اعتداءجنسي"، لافتًا إلى أن جاكسون أخفى هذا السر دون أن يحدد من اعتدى عليه.

وكشف كونراد موراي، طبيب مايكل جاكسون، أن مايكل تناول جرعة الدواء التي قتلته بنفسه، حيث انتظر مغادرته للغرفة، وحقن نفسه بالدواء أسفل ركبته.

والجدير بالذكر أن خادمة النجم الراحل، السابقة، كانت قدمت وصفًا مفصلًا لما شاهدته بين ملك البوب والأولاد الذين استضافهم في مزرعته نيفرلاند.