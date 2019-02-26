الليلة.. سمير غانم ضيف أشرف عبدالباقي في "قهوة أشرف"

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يحل الفنان الكبير سمير غانم، ضيف برنامج "قهوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، ويذاع على قناة الحياة، وذلك مساء اليوم.
من المقرر أن يكشف سمير خلال الحلقة العديد عن أعماله المقبلة، كما يتحدث عن حياته الشخصية أيضًا.
يذكر أن برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف
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