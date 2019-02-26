كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. ياسمين صبري تهرب في ليلة زفافها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشغل الفنانة الشابة ياسمين صبري، في تصوير مشاهد مسلسلها الدرامي الجديد "حكايتي" ومن المقرر أن تخوض به سباق الموسم الرمضاني المقبل.

وتشهد أحداث الحلقة الأولى من المسلسل هروب ياسمين، ليلة زفافها حيث أرغمها أهلها على الزواج فتضطر للهروب من أجل تحقيق ذاتها.

ويشارك فى بطولة العمل وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش،