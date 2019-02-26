إليسا في ذكرى رحيل والدها: “عاطفة البي ما في شي بيعوضها”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:32 صباحاً -

اليوم تصادف ذكرى وفاة والد الفنانة إليسا الشاعر زكريا الخوري، بدورها قامت ابنته بمشاركة فيديو نشره أحد المعجبين على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم تعديله من قبلهم.

الفيديو عبارة عن مقتطفات لأعمال إليسا، مع أغنية “زكريا” التي سبق وغنتها له.

ومن بين الجمل المؤثرة التي وردت في الفيديو: “عاطفة من غير نوع بتكون.. عاطفة البي ما في شي بيعوضها”.