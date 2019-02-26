كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:32 صباحاً -
سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من المثلة فرح الهادي بسبب حصولها على لوك جديد، ونشرت العيدان على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهادي وعلقت عليه قائلة: “نيولوك فرح سعد فرحان هادي.. حبيت بس لن تصبحي مودل روز الفرق شاسع بينكما.. لا تكررينها أوكي بيبي”.
ومن الواضح أن العيدان أصبحت تستغل مهاجمة أهل الفن من أجل جذب الأضواء لمواضيعها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا نيولوك فرح الهادي.. ومي العيدان تسخر منها: لن تصبحي مودل روز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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