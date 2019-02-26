شاهدوا نيولوك فرح الهادي.. ومي العيدان تسخر منها: لن تصبحي مودل روز

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 فبراير 2019 11:32 صباحاً -

سخرت الإعلامية الكويتية مي العيدان من المثلة فرح الهادي بسبب حصولها على لوك جديد، ونشرت العيدان على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للهادي وعلقت عليه قائلة: “نيولوك فرح سعد فرحان هادي.. حبيت بس لن تصبحي مودل روز الفرق شاسع بينكما.. لا تكررينها أوكي بيبي”.

ومن الواضح أن العيدان أصبحت تستغل مهاجمة أهل الفن من أجل جذب الأضواء لمواضيعها.