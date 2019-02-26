شكرا لقرائتكم خبر عن 34 ألف زائر لجناح الإمارات بمعرض الكتاب في هافانا والان مع التفاصيل

استقطب جناح سفارة دولة الإمارات خلال مشاركته في "فعاليات المعرض الدولي للكتاب في هافانا" الذي أقيم خلال فبراير الجاري نحو 34 ألف زائر.

وتنوعت الفعاليات التي قدمتها السفارة -خلال المعرض الذي تشارك فيه للسنة الثالثة- زيارة الإمارات عن طريق أجهزة الواقع الافتراضي وعرض فن العيالة التراثي الإماراتي الذي قدمه فنانون كوبيون تم تدريبهم خصيصا لهذا الحدث فضلا عن نقش الحناء وكتابة أسماء الزوار باللغة العربية وتوزيع الكتيبات وعرض الصور والأفلام الوثائقية التي تعكس عادات وتقاليد الإمارات وتفاعل الزوار مع المسابقات التي أعدها فريق السفارة.

ويعد معرض هافانا للكتاب من أهم التظاهرات الثقافية، حيث شارك فيه هذا العام 400 مشارك من 44 دولة وزاره قرابة 400 ألف زائر.