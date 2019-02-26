ألبوم أحلام الجديد على نار حامية

متابعة الخليج 365: تواصل النجمة الإماراتية أحلام العمل على ألبومها الجديد والمنتظر من قبل الملايين من محبّيها في الوطن العربي.
وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، تتواجد أحلام لساعات طويلة في استوديوهات التسجيل حيث تضع صوتها على بعض أغاني الألبوم وتشرف شخصيًا على تنفيذ البعض الآخر منها.
وكانت أحلام قد طرحت مؤخرًا أولى أغاني الألبوم بعنوان “أبرحل” من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي وحققت نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة تجاوزت الثلاثة ملايين عبر موقع “يوتيوب”.
الجدير ذكره أن آخر ألبومات أحلام، كان ألبوم “أبتحداك” الذي طرحته في عام 2016.
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