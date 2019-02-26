نادر الأتات نجم أقوى السهرات الشبابية.. إليكم التفاصيل!

متابعة بتجــــــــــرد: يلتقي النجم اللبناني نادر الأتات الجمهور ومحبّيه في لبنان بسهرة استثنائية يحييها في نادي RAW في العاصمة بيروت.
ومن المقرر أن يقدّم نادر الأتات مساء 28 شباط/فبراير الجاري باقة من أروع أغنياته الراقصة في هذه الأمسية الشبابية بامتياز.
ويعتبر نادر الأتات من أكثر النجوم طلبًا في السهرات الشبابية حيث يتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في صفوف الجيل الجديد.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية نادر الأتات الجديدة ستبصر النور خلال الساعات المقبلة عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
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