متى يبصر ألبوم ملحم زين الجديد النور؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: قرر النجم اللبناني ملحم زين تأجيل طرح ألبومه الجديد الذي كان مقررًا له أن يبصر النور خلال الأسابيع الماضية. وبحسب مصادر خاصة بموقعنا، سيطلق ملحم زين الألبوم مع بداية موسم الصيف القادم، ليكون بمثابة هدية لجمهوره في الوطن العربي. ويتضمن ألبوم ملحم زين الجديد خمس أغنيات جديدة انتهى مؤخرًا من تسجيلها على أن يصدرها عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناته على موقع “يوتيوب”. تجدر الإشارة إلى أن ملحم زين سيقف قريبًا أمام كاميرا المخرج اللبناني سعيد الماروق لتصوير “هيت” الألبوم على طريقة الفيديو كليب.

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