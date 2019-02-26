متابعة بتجـــــــــــــرد: بدأ النجم اللبناني وائل جسار يحصد أصداء أغنيته الجديدة “شكله بيهزر” بعد طرحها رسميًا عبر المتاجر الرقمية الكبرى وموقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية الربع مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الخمسة أيام على إتاحة عرضه عبر قناة شركة “أرابيكا” على موقع “يوتيوب”. أغنية “شكله بيهزر” هي باللهجة المصرية، من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي وتوزيع أحمد عادل. تجدر الإشارة إلى أن وائل جسار يستعد لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة، على أن يتم عرض العمل بعد الإنتهاء منه مباشرةً. لمشاهدة فيديو أغنية “شكله بيهزر”:

كانت هذه تفاصيل خبر وائل جسار.. “شكله بيهزر” وقريبًا أمام الكاميرات! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.