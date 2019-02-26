بالصورة .. هل خضعت ماريا كاري لعملية تكميم المعدة

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - أشار موقع !ET المهتم بأخبار المشاهير أن المغنية العالمية ماريا كاري خضعت لعملية تكميم معدة، وأنها أجريت العميلة في نوفمبر 2017.

وصرح الموقع أن كاري لطالما عانت من الوزن الزائد، وأنها دائما تلجأ إلى إتباع حمية غذائية قاسية قبل أن تبدأ في أي مشروع جديد، فهي تصاب دائما بالقلق الشديد بسبب وزنها، وبعد إنتهاء المشروع تعود لعاداتها الغذائية الغير متوازنة ، وتعود من جديد لإكتساب الوزن.

وشاركت كاري جمهورها بأحدث إطلالتها بصورة من حفلها الأخير المقام في لاس فيجاس.

وبدت كاري بمنتهى الرشاقة في الصورة وعلقت عليها: "حفل عودة الفراشة الليلة في قصر القيصر، لا أستطيع الانتظار أكثر لرؤيتكم في آخر عرض من هذه الدّورة، حفلي القادم سيكون مع انطلاقة جولتي العالمية Caution World Tour".