متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - نص رسالة أنغام الغرامية لزوجها أحمد ابراهيم فى عيد ميلاده

قامت الفنانة أنغام بنشر رسالتها الرومانسية التى كتبتها بخط يدها لزوجها أحمد ابراهيم الموزع الموسيقى، بمناسبة عيد ميلاده، الذي وافق يوم 9 فبراير الجاري من أسبوعين، وذلك عقب تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبعد تسريب الرسالة قامت انغام بإعادة نشرها بنفسها عبر حسابها على انستغرام وعلقت قائلة: "لأول مره أكون سعيده إن في حد سمح لنفسه يسرق شيئ خاص بيا وبحياتي الخاصة ويسربه لأنه أعطاني الفرصه إني أعبر مره تانيه عن حبي وإحترامي لجوزي وعلناً وبالمرة أكتب الكلام مره تانيه بخط حلو عشان انا خطي وحش اوي

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