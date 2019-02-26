مايكل جاكسون غيّر شكله بعد تعرّضه للاغتصاب.. حقائق صادمة تنكشف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّر طبيب أسطورة البوب الرّاحل، مايكل جاكسون، الدّكتور "كونراد موراي"، والذي كان وراء وفاته، حقائق جديدة، وصادمة عن جاكسون، بَدَأها بتعرّضه للاغتصاب، عندما كانَ صبيًّا.

وقال الطّبيب، إن جاكسون وَثِقَ به، وأمّنه على سرّه، حيث قال له: "الجميع يتكلّم عن حقيقة ضرب والدي لي، وكيف كان يُلقّبني بالأسماء القبيحة وينعتني بالبشّع، وأنا أوافق بأنّ جميع ذلك قد حصل لي، ومُتأكّد بأنّ هُناك العديد من الصبيان يتعرّضون لنفس التّجارب مع عائلاتهم حاليًا، لكنّهم لا يتعرّضون للأفعال الفاضحة، والاغتصاب، فهذا ليسَ عاديًّا".

ونتيجةً لذلك، أشار الدكتور موراي، إلى أنّ جاكسون لم يستطع تحمّل مظهره، فأراد تغييره لكي ينسى الماضي، فقال له: "ظننتُ بأنّ تغيير شكلي سيُساعدني على نسيان الماضي، لكنّ ذلك لم يجعلني أنسى أيّ شيء، وما زلتُ أتذكّر شعوري بالألم، ممّا حصل معي، لقد جُرحت إلى أعماقي".

لم تقفْ التّصريحات الصّادمة لكونراد عند هذا الحدّ، بل كشف عن مَدى قوّة علاقة الصّداقة، التي كانت تربطه بمُغنّي البوب الرّاحل، إذْ قال: "هل تُريد أنْ تعرف كم كُنّا قريبين من بعضنا؟ في إشارة إلى الأفعال الفاضحة بينهما!".