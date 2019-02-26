كايلي جينر تعيشُ أزمةً حقيقيةً بسبب صديقة عمرها "الخائنة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش النجمة، كايلي جينر، أزمة حقيقية، بعد الكشف عن أنّ صديقة عمرها لسنوات طويلة، جوردين وودز، على علاقة بتريستان تومبسون، حبيب شقيقتها الكبرى، كلوي كارداشيان.

وأوضح مصدر مقرّب من كايلي لصحيفة، "ذا صن" البريطانية، أنّ كايلي، تمرّ بموقف فوضويّ بالفعل، وهو الموقف الذي سبب لها إحراجًا كبيرًا، حيث بات يتعيّن عليها الآن، أن تتّخذ القرار، سواء بقطع علاقتها بجوردين، بسبب خيانتها لشقيقتها من عدمه.

ومع هذا، فقد أشارتْ مصادر الآن، إلى أنّ كايلي لن تتمكّن من التّأقلم على الوضع، إذا أنهتْ صداقتها بجوردين، خاصّة، وأنّها تشعر بأنّها مدمّرة من كلّ شيء، لأنّ جوردين هي أقرب صديقاتها، وتعتمد عليها بشكل كبير، في كثير من شؤون حياتها الشخصية.

وتابعتْ تلك المصادر بقولها، إنّ تلك العلاقة الوطيدة، التي تجمع بين كايلي، وجوردين، هي السّبب وراء حالة الحزن والإحباط، التي تسيطر على كايلي، وأنّها تذرف الدّموع كلّ يوم بسبب ما حدث، لدرجة أنّ العائلة كلّها تشعر بقلق شديد، لأنّ كايلي لن تقوى بتلك الطريقة على إنهاء صداقتها بجوردين، حيث لن يكون بوسعها التّأقلم على مفارقتها.

أما كلوي، من جانبها، فقد بادرتْ بالفعل، بقطع علاقتها بجوردين، وقد توقّفتْ عن متابعتها على السوشال ميديا، ثمّ حذفت كلّ الصّور، التي ظهرتْ فيها جوردين، وهي تروج لعلامة كلوي Good American من على موقعها الإلكترونيّ. كما أنهتْ علاقتها بتريستان إلى الأبد، لكنّها لم تبعده كلية عن ابنتهما، لضمان تنشئتها بشكل سليم.