رامي مالك يظهر في حفل "فانيتي فير" إلى جانب والدته

كانت هذه الليلة هي الأكثر تلألؤًا في سماء هوليوود وصناعة الأفلام العالمية، والتي ساهمت في تسليط الضوء على ألمع نجوم السينما في العالم.

وانطلق الفائزون بجائزة الأوسكار، رامي مالك وأوليفيا كولمان وليدي غاغا بحرية، بعد استلامهم الجائزة، وبعد أن خاضوا ليلة مُذهلة في حفل توزيع جوائز الأوسكار الحادي والتسعون، إلى الحفل الذي تلا الأوسكار "فانيتي فير أوسكار"، والذي امتلأ بالعديد من المشاهير والنجوم.

واحتفل الممثل رامي مالك، الفائز بجائزة أفضل ممثل عن فيلم "بوهيميان رابسودي- Bohemian Rhapsody"، بمسيرته المهنية مع والدته نيللي، والذي ظهر إلى جانبها مُمسكًا جائزة الأوسكار.

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وبدا رامي، البالغ من العمر 37 عامًا ، رشيقًا في بدلته الأنيقة، حيث كان يقبل والدته على خدها ورأسها، والتي ارتدت فستانًا من الدانتيل الأزرق.

وشوهدت النجمة أوليفيا كولمان، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "The Favourite"، والبالغة من العمر 45 عامًا، وهي مُمسكة تمثال الأوسكار الذهبي في يدها، حيث كانت تلتقط الصور ما بعد الاحتفال.

وكانت النجمة الشهيرة التي ارتدت فستانًا أخضر زمرديًا رائعًا، في حفل الافتتاح، ظهرت بفستان ملكي باللون الذهبي الأنيق، والذي تميز بأكمام مزينة بالترتر عند وصولها إلى الحفل.

وكعادتها تألقت النجمة العالمية، ليدي غاغا، البالغة من العمر 32 عامًا ، والتي حصلت على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية "Shallow"، وهي تشارك زملائها في الرقص طوال الليل، بما في ذلك مارك رونسون، الذي شارك غاغا في تأليف الأغنية إلى جانب أنثوني روزوموندو، وأندرو ويات.

وأبهرت النجمة العالمية الحضور، حيث ارتدت فستانًا من الساتان السود، والتي ظهرت إلى جانب مارك، البالغ من العمر 43 عامًا.

وكان حفل ما بعد توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، الذي تقيمه "فانيتى فير Vanity Fair"، هو يضم عدد من النجوم من بينهم المرشحات لجائزة أفضل ممثلة غلين كلوز وأليكسا مكارثي، بالإضافة إلى جيمي فوكس، وجيسي فوكس، وجينيفر لوبيز، وباربرا سترايسند، وأليكس رودريغيز، وكيندال جينر، وديانا روس، وبريانكا تشوبرا، ونيك جوناس، وجو جوناس، وصوفي تيرنر ومايلي سايروس.

كما ظهرت النجمة جينيفر لوبيز، بإطلالة مميزة حيث اختارت فستان طويل لامع، بدرجات الأزرق المختلفة، المتداخل مع اللون الأسود، وقليل من اللون الزهري، وتميز التصميم بفتحة أمامية مائلة، دون أكمام، وظهرت عارضة الأزياء كيندال جينر، بإطلالة مثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا تميّز بقصّته المفتوحة عند منطقة الظهر وساقيها.

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