ليدي غاغا وبرادلي كوبر يُثيران الجدل بشأن علاقتهما في حفل "الأوسكار 2019"

أثار التناغم الكبير بين النجمة العالمية ليدي غاغا، والممثل برادلي كوبر، خلال أدائهم الاستثنائي لأغنية "Shallow شالو"، في حفل توزيع جوائز الأوسكار، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "تويتر"، الأحد، حيث قال أحد المستخدمين عبر "تويتر": "أن الثنائي بينهما كيمياء متبادلة"، ما يُثير تساؤلات بشأن علاقتهما.

وأشعل النجمان، الذين شاركوا معًا في بطولة فيلم "A Star Is Born"، الحفل من خلال أدائهما الغنائي المُبهر على خشبة المسرح في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، في أغنية "Shallow"، والتي تم تعيينها لاحقًا في فئة أفضل أغنية.

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وكان ظهور غاغا في حفل الأوسكار، هو الأول منذ أن أنهت خطبتها من كريستيان كارينو، البالغ من العمر 50 سنة.

وظهرت غاغا على السجادة الحمراء وحدها، ووصل كوبر جنبًا إلى جنب مع والدته غلوريا، وعارضة الأزياء الروسية إيرينا شايك، والدة ابنته "ليا دي سين"، البالغة من العمر عامًا واحدًا.

ولكن على الرغم من رؤية برادلي وإيرينا، في حضور حميم ورومانسي على السجادة الحمراء، إلا أنه يبدو أن المعجبين، غير مقتنعين بأنه لا علاقة بين غاغا وكوبر، منذ أن أثيرت الإشاعات عن ارتباطهما بعد مشاركتهما في فيلم "A Star Is Born".

وخلال أداء الأغنية، لفتت إيرينا شايك حبيبة كوبر، الانتباه، فكان الجميع يترقب ملامح وجهها، إزاء ما يحدث أمامها وأمام أعين الآلاف، لكنها تعاملت مع الوضع بروح رياضية، وفي هذا الإطار، نشر أحد المستخدمين، مقطع فيديو لحظة وقوفها على قدميها فور انتهاء العرض كدليل على دعم حبيبها.

وشوهدت شايك تُعانق غاغا، فور عودة الأخيرة إلى مقعدها بعد إلقائها خطابًا مؤثرًا، وصفت فيه برادلي بالصديق المقرَّب، وأن لا توتر بينها وبين حبيبته، وذلك خلال تسلمها جائزة أفضل أغنية أصلية.

والتقطت عدسات الكاميرات، لقطة حميمية، جمعت كوبر وشايك، وشوهدا يتبادلان القبل أمام ليدي غاغا، التي وقفت إلى جانبهما، وبالرغم من تجاهل شايك للانسجام الواضح بين حبيبها وشريكته في الفيلم، إلا أنها لم تسلم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: "برادلي كوبر وليدي غاغا اذهبا واعثرا على غرفة".

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